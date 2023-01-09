جوارديولا يشيد بمستوى رياض محرز بعد الأداء الرائع أمام تشيلسي

أشاد مدرب مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” بالأداء الرائع الذي أظهره النجم الجزائري رياض محرز، خلال المباراة التي جمعت السيتي بنادي تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

محرز سجل هدفين وقاد مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي 4-0، مساء الأحد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن الدور الثالث من البطولة، ليحصد على جائزة رجل المباراة.

وقال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “الجوة الفنية التي يتمتع بها محرز تقول عنه كل شيء، ما قدمه كان استثنائيا بامتياز”.

وأضاف: “محرز يحب لعب كرة القدم، الهدف الأول سجله من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة للغاية لقد لعب مباراة أكثر من ممتازة، هذا هو ما نعرفه عن رياض”.

وكانت المباراة شهدت إنهاء محرز لعقدته مع تنفيذ ركلات الجزاء، حيث سجل من خلالها للمرة الأولى خلال الموسم الحالي بعدما أضاع في مباراتين سابقتين.

وبعيدا عن محرز، تطرق جوارديولا لنظيره جراهام بوتر مدرب تشيلسي، والذي يواجه مطالبات جماهيرية بإقالته من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج، علما بأنه تولى المهمة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعن ذلك، قال جوارديولا: “أود أن أقول لتود بويلي مالك تشيلسي، والذي كان من دواعي سروري أن ألتقي به، لكنني أطالبه بمنح الوقت لبوتر”.

وأردف: “هو مثل جميع المدربين يحتاج إلى الوقت وهو على حق، حينما يقول ذلك، عندما توليت تدريب برشلونة في 2008، لم أكن بحاجة إلى موسمين لأنني كنت أملك ميسي”.

يذكر أن مانشستر سيتي فاز في ظرف 72 ساعة على تشيلسي، حيث انتصر الخميس الماضي عليه أيضا بهدف سجله محرز، ولكن ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.