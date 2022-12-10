جورجينا تفتح النار على مدرب البرتغال بسبب كريستيانو رونالدو

فتحت الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال النار على مدرب الأخير، فيرناندو سانتوس.

وودع منتخب البرتغال نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، عقب خسارته أمام المغرب بنتيجة 0-1 في ربع النهائي.

فيرناندو سانتوس، قرر للمباراة الثانية تواليا وضع رونالدو على دكة البدلاء، ولم يفكر في الدفاع به إلا مع بدايات الشوط الثاني، حينما كانت البرتغال متأخرا في النتيجة.

وعن ذلك، كتبت جورجينا عبر خاصية “الإستوري” على موقع “إنستجرام”: “اليوم قرر صديقك ومدربك القرار الخطأ”.

وتابعت: “هو نفس الصديق الذي لديك الكثير من كلمات الإعجاب والاحترام من أجله لكن هو نفسه الذي أدخلك إلى المباراة ورأى كيف تغير كل شيء”.

وأضافت: “قرار دخولك جاء بعد فوات الأوان، لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم، وأقوى سلاح لك في الملعب، اليوم تعلمنا درس”.

وكان لويس فيجو أسطورة البرتغال انتقد أيضا قرار سانتوس بوضع رونالدو على الدكة، حيث قال في تصريحات تلفزيونية بأن خسارة منتخب بلاده جاءت بسبب قرارات المدرب الخاطئة وعلى رأسها عدم الاعتماد على الدون منذ البداية.