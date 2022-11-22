جورج خباز لصوت بيروت إنترناشونال: أقدر السينما المصرية لعراقتها

يتواجد الممثل اللبناني جورج خباز كضيف شرف على مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الرابعة والأربعين، وعلى هامش فعاليات المهرجان التقى “صوت بيروت إنترناشونال” بخباز الذي تحدث عن هذا المهرجان فقال عن انطباعه عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يترأسه النجم حسين فهمي، انه سعيد جدا في هذا المهرجان الراقي والمنظم وعن حسن الضيافة والاستقبال، كما أعطى رأيه بالافلام المشاركة فيه حيث ان لها قيمة انسانية وفنية وتطرح قضايا إجتماعية شائكة، واثنى عن أن هذا المهرجان هو لقاء ثقافي بين السينما العربية والسينما العربية والغربية.

واخبرنا أيضاً عن متابعته جميع الأفلام التي تعرض في المهرجان وفرح جدا بنجاحاتهم، وقال إن مهنة التمثيل لا تعتمد على العمر وإنما تعتمد على الصدق والإحتراف والمهنية.

وعن رأيه في ترميم الأفلام القديمة، كفيلم يوسف شاهين” الاختيار”، الذي عرض في مهرجان كان والان يعرض في مهرجان القاهرة قال خباز انها افكار رائعة، ويجب علينا الحفاظ على السينما العربية وتحديدا السينما المصرية التي هي اقدم سينما… ويجب ترميم معظم الأفلام وتتحول لديجيتال كي يشاهدها جيل الشباب ويتفاخر بها.. ثم اضاف انه يحب ويقدر النجم حسين فهمي لانه يحب عمله ويحب السينما وانتاجات مصر الفنية ومنفتح على جميع الثقافات.. وعن سؤالنا له كم نحتاج كي ينجح مهرجان السينما في لبنان، قال اننا نحتاج إلى صناعة سينمائية، ونحن نملك سينما وهي من أهم السينما العربية،في تاريخ السينما العربية فقط لبنان الذي اوصل فيلمين للاوسكار “كفرناحوم و قضية ٢٣”.

وعن تعليقه عن الانتقادات حول فيلم “أصحاب ولا اعز”، قال ان كل العالم أحبت الفيلم وكل شخص عبر بطريقته اما عن خوف اما عن محبة، وعن تصريح إياد نصار انه نادم عن مشاركته في الفيلم قال ان إياد ممثل رائع وصديقه، وأعطى من قلبه في الفيلم ولكن لم يسمع بهكذا تصريح لذلك لن يبدي رأيه.. هذا ويستعد لعرض مسلسله الجديد “براتدو الشرق” الذي تشاركه بطولته أمل عرفة من اخراج أمين درة وانتاج ” صباح إخوان” وذلك على منصة ” شاهد” بداية السنة الجديدة.

اما عن المسرح اللبناني قال جورج أنه بسبب الظروف الاقتصادية توقف المسرح قليلا وسيعود في تشرين الثاني العام المقبل في مسرحية جديدة.. وعن أن هناك نسبة شباب كبيرة على تطبيق “تيك توك” تتداول مقاطع من مسرحياته أجاب خباز انه فرح جدا بهذا الشيء.. وأخبرنا عن أمنيته بالوقوف امام الزعيم عادل امام.