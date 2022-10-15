جورج كلوني: الزواج في سن الـ53 جعلني الشريك المثالي لأمل

لطالما كان زواج الممثل العالمي جورج كلوني والمحامية أمل علم الدين موضوعاً دسماً لوسائل الإعلام، بالنظر إلى تفوّق علاقتهما على فرق السنّ الكبير بينهما.

ويتفاجأ البعض أن جورج كلوني (61 عاماً) يكبر زوجته أمل علم الدين بنحو 17 عاماً. وخلافاً لما قد تؤول إليه الأمور في علاقات من هذا النوع، أكّد كلوني مراراً في مقابلاته أن علاقتهما مميزة، وأن الانتظار حتى سن الـ53 عاماً للزواج جعل منه الشريك المثالي لمحامية حقوق الإنسان.

وأخيراً، شرح كلوني عن زواجه بالقول “مع تقدّمك بالسنّ، تنظر إلى الأشياء بشكل مختلف قليلاً”، موضحاً أنه لا يركّز على الأشياء “التافهة” التي كان يراها مهمّة في أيام شبابه.

وتابع: “أمل تريد أن تدهن الجدار باللون الأصفر. لو كنت أصغر سناً، لشعرت بأنه لون غبيّ. ولكنني الآن لا أهتمّ. من يهتمّ إذا كان الجدار أصفر؟”.

وكان النجم قد فاجأ الجمهور عندما كشف في آخر مقابلة تلفزيونية له، أنه وأمل لم يتشاجرا أبداً منذ زواجهما أي منذ 8 أعوام. وشرح أنه تعلّم “العثور على كلّ الأشياء المشتركة بينهما وعدم القلق بشأن الأمور الصغيرة”.