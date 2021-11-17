جورج كلوني يعلق على حادثة إطلاق النار من قبل بالدوين وينتقده

انتقد جورج كلوني إطلاق النار من قبل النجم أليك بالدوين على المصور السينمائي في فيلم “راست” ووصفه بأنه “مثير للغضب” و”مجنون”، وأصر على أن النجم وطاقمه يتجاهلون قواعد السلامة المعمول بها منذ عقود والمستخدمة في كل مجموعة أخرى.

وقال نجم هوليوود المخضرم إن وفاة المصورة السينمائية هالينا هتشينز البالغة من العمر 42 عامًا كانت نتيجة “الكثير من الأخطاء الغبية”، بحسب ما ذكرت صحيفة “New York Post” الأمريكية.

وأضاف: “ربما لم يستخدموا هذا السلاح حتى للقيام بالتدريبات على التصويب، لكن كان لديهم ذخيرة حية، كل هذا الذي رأيناه مثير للغضب والجنون.”

وكتب بالدوين (63 عاما) في تغريدته اليوم عبر حسابه على “تويتر” المحمي: “كل موقع تصوير لفيلم/ مسلسل يستخدم أسلحة سواء كانت مزيفة أو حقيقية يجب أن يكون متواجدا فيه ضابط شرطة، ويتم تعيينه من قبل جهات الإنتاج لمراقبة سلامة الأسلحة على وجه التحديد”.

وأطلق أليك بالدوين النار أثناء بروفة تصوير مشهد من أحدث أفلامه “Rust”، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير، هالينا هتشينز، وكذلك إصابة المخرج جويل سوزا.

ولا يزال الحادث قيد تحقيق الشرطة الأمريكية، وقالت السلطات إنه لم يتم استبعاد أي شخص بسبب وجود اتهامات محتملة.

وتدور أحداث فيلم “Rust” في الغرب الأمريكي، ويجسد أليك بالدوين في أحداثه دور خارج عن القانون ينقذ حفيده البالغ من العمر 13 عاما، والذي حُكم عليه بالشنق بتهمة القتل غير العمد.

George Clooney calls Alec Baldwin's deadly 'Rust' shooting 'insane' https://t.co/zZVEYt8XFZ pic.twitter.com/vIxnwbpaoN — New York Post (@nypost) November 16, 2021