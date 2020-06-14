جورج وسوف يعلق على خبر إصابته بفيروس كورونا

كشف المطرب السوري جورج وسوف الملقب بـ“سلطان الطرب“، حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتشار شائعات حول تدهور حالته الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.

وطمأن ”جورج“ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ اليوم السبت، جمهوره على حالته الصحية، قائلا إنه بصحة جيدة، مطالبا بعدم الالتفات إلى الشائعات التي يطلقها البعض من حين إلى آخر.

وأضاف أنه ”تلقى الكثير من الاتصالات من المقربين له بعد ظهور شائعات بتدهور حالته الصحية“، داعيا ”جميع الصحف والمواقع الإخبارية للتأكد من المعلومات الخاصة به قبل نشرها، والاعتماد على المعلومات التي ينشرها على صفحته الشخصية فقط“.

وعن أعماله الفنية المقبلة، أوضح سلطان الطرب، أن آخر أعماله سوف يكشف عنها مكتبه الخاص أو سيعلن عنها عبر صفحته الرسمية فقط، مضيفا أن ”أي كلام آخر يكون أكاذيب وشائعات“.

وكان آخر ظهور للمطرب جورج وسوف في أبريل الماضي، عندما نشر مقطع فيديو له عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، تحدث خلاله عن فيروس كورونا، ودعا محبيه، بملازمة منازلهم وعدم النزول إلا في حالة الضرورة القصوى، للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا، مؤكدا أنه يتواجد في منزله في كفرون ولا يخرج، على الإطلاق.