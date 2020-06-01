جورج وياه يصدر أغنية توعوية عن فيروس كورونا المستجد

أعلن مكتب الرئيس الليبيري جورج وياه، أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو)، ستستخدم أغنية أصدرها لنشر التوعية حول فيروس كورونا المستجد.

ويأمل وياه في أن تجد أغنيته أصداء في بلاده الواقعة غرب القارة الأفريقية والتي تضم 4.5 ملايين نسمة، للحد من تفشي فيروس “كوفيد-19”.

وليست المرة الأولى التي يستغل وياه مهاراته الغنائية من أجل نشر التوعية، ففي عام 2014، وخلال تفشي وباء إيبولا، أصدر أغنية توعوية حين كان لا يزال في منصب سيناتور.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وياه “أغنية (فلنتحد سوياً لمواجهة كورونا)، ستكون جزءاً من المرحلة الثانية لحملة (لا تنتشر) التي أطلقتها منظمة اليونسكو، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا حول مخاطر الوباء”.

وتابع البيان: “يقول المنظمون إن الأغنية ستترجم إلى اللغتين العربية والفرنسية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها بي بي سي وفرانس 24، كما طُلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء أفريقيا”.

وأشار مكتب الرئيس إلى أن وياه كتب الأغنية بنفسه، وتتضمن كلماتها نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.