جوري بكر عن دورها بـ"جعفر العمدة": الناس في الشارع بتقولي إيه الجبروت ده

لاتزال اصداء المسلسل الرمضاني “جعفر العمدة” الى هذه اللحظة تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الشخصيات التي تدور حولها احداث المسلسل.

هذا وقد أعربت الفنانة جوري بكر، عن سعادتها بتجسيد دور “وداد” المتزوجة من ابن عمتها سيد العمدة “أحمد فهيم” الشقيق الأكبر لـ جعفر العمدة “محمد رمضان”، في أحداث مسلسل “جعفر العمدة”.

وقالت خلال حوارها ببرنامج تلفزيوني :”اندمجنا في المسلسل وكنا بنعيط بجد”.

ووجهت جوري بكر التحية للمخرج محمد سامي قائلة:” سعيدة بالمشاركة في مسلسل جعفر العمدة، واشتغلت كتير وشفت نتيجة تعبي”.

وتحدثت عن صدى المسلسل في الشارع، قائلة:” نزلت الشارع، ولكن اتخضيت مش عارفين نمشى في الشارع والناس بتجري ورانا، وبينادوني بوداد، وكله بيقول إزاي عملتي كدا، وإيه الجبروت ده”.

فيما تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره “عايدة” ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

والمسلسل من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، جورى بكر.