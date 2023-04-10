جوري بكر للجمهور: كفاية سب وقذف وشتائم

وجهت الفنانة المصرية جورى بكر، رسالة لكل متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، بعد الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل “جعفر العمدة” وخصوصا مشهد زواجها من شوقي فتح الله “منذر رياحنة”.

وكتبت جورى، قائلة: “فضلاً وليس أمرًا أرجوكم ده تمثيل أنا عارفة مش قصدكم بس كفاية سب وقذف وشتائم وحسبى الله ونعمة الوكيل وربنا ينتقم منك وحاجات كتير كأنكم بتدعو عليا صدقونى الكلام ده بيأذينى نفسيًا عيب عيب عشان كده مش بعمل شير لناس كتير احترامًا لأهلى وزوجى شكرًا”.

وشهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة صدمة الفنان أحمد فهيم “سيد” عندما شاهد زواج وداد التي لاتزال على ذمته من منذر رياحنة بعد خروجه من السجن، وسط حفل كبير وسط أهالي المنطقة، ودخل سيد في نوبة بكاء شديدة ويذهب إلى شوقي ووداد أثناء حفل زفافهما ويقول: أنت اتجوزت مراتي إزاي وهي على ذمتي.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة وعدد كبير من الممثلين.