جوزف عطية لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أتمنى أن يكون أصحاب الكفاءات في مناصب المسؤولية

بعد حصوله على لقب ستار اكاديمي قبل سنوات تمكن المطرب جوزف عطية من حفر اسمه في عالم النجومية بفضل الاعمال الغنائية المميزو التي قدمها . بدا عطية قبل اسابيع باطلاق اغنيات البومه الجديد والاولى منه كامن “طبيعي” والثانية “ينعاد عليكي” وهو حاليا يتحضر لتصوير الاغنية المصرية “حلوين” مع المخرج بسام الترك فماذا يقول جوزيف عطية لصوت بيروت انترناشونال عن هذه الاغنية ” اصور هذه الاغنية التي لحنها محمد يحيى ويشاركني بها الديجي رودج.

ونعود لنسأله عن اغنية “طبيعي” فيقول “تعاونت مع المخرج جاد شويري في عدد من الكليبات سابقا منها “بعيوني” و” عمر عسل” وهناك كيمياء وتناغم بيننا في العمل فكان التعاون ممتع بالاغنية الخليجية “طبيعي” وانا احب العمل معه فهو لديه افكار مختلفة وكانت اجواء التصوير رائعة هذه المرة والحمد الله خرج العمل بصورة جميلة.

اما كيف قرر طرح البومه الجديد هذه المرة فأكد جوزف ” في هذا الالبوم قررت طرحه بشكل مختلف اذ اني نويت ان اصدر اغنية واحدة كل فترة والالبوم يحتوي على 10 اغنيات تقريبا وتعاونت من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المميزين من لبنان والاردن ومصر ومنهم علي المولى ووسيم البستاني وداني حلو وطوني ابو خليل وجورج قسيس ومحد يحيى واحمد المالكي وغيرهم.

وعن تنوع اللهجات في اغنياته قال ” احب تقديم اللهجات المختلفة وسابقا فدمت عدد من الاغني المصرية والخليجية واعتقد ان لدي جمهور من كل البلاد العربية ومن حقهم ان يسمعونني بلهجاتهم وسأصور اكثر من كليب.

وكيف ينظر الى اولئك النجوم الذين يصورون انفسهم اثناء تلقي لقاح كورونا قال ” ارى ان هذا الامر فيه حرية شخصية ومن لديه القدرة لتلقيه ويحب ان يشار الصور مع الجمهور لا ارى في ذلك امرا نافرا. ربما البعض لم يتسن له تلقيه فوجد بالمنشور على السوشيل ميديا انه مستفز لكن في النهاية هي حرية شخصية واتمنى ان لا نتصيد الاخطاء لبعضنا.

وعن التزمامه بالتمارين الرياضية يؤكد جوزف ” انا احب ان احافظ على لياقتي البدنية قدر المستطاع مع حبي للطعام اذ لدي “جيم” صغير في بيتي وحاولت ان اواظب على الرياضة خلال وجودي في البيت اثناء فترة الحظر .

وعن المرأة التي تأثر قلبه يقول “ليس لدي مواصفات محددة ولكن احب ان يكون شكلها جميلا وتنال اهتماني واحبها متواضعة ومرحة وقريبة من القلب.

وعما اذا كان قد فكر بالهجرة من لبنان بسبب الظروف الراهنة اكد ” الثورة التي حصلت في لبنان قبل سنة ونصف تقريبا جمعت اللبنانيين من كل الطوائف تحت عنوان واحد هو محاربة الفساد وهذا ما شاهدناه في كل شوارع لبنان وحتما في كل الثورات مع وجود كم هائل من البشر يتخللها بعض الاعمال غير الجديدة تصدر عن اشخاص ليسوا على صواب انما بشكل عام كان وجود الناس شيئا ايجابيا وكان هدفهم التغيير واتمنى ان يكون لدينا طبقة حكامة من اصحاب الكفاءات.