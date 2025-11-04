جوناثان بيلي يتوّج بلقب "أكثر الرجال جاذبية في العالم" لعام 2025 من مجلة بيبول

منحت مجلة بيبول الأمريكية لقب “أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة لعام 2025” للممثل البريطاني جوناثان بيلي، نجم الفيلم الموسيقي الجديد ويكد: فور جود، الذي يعود إلى دور العرض هذا الشهر.

وأعرب بيلي، البالغ من العمر 37 عاماً، عن سعادته قائلاً إنه يعتبر اللقب “شرفاً كبيراً”، مضيفاً مازحاً: “من الواضح أنني أتلقى إطراءً مذهلاً، وهذا أمر غير معقول تماماً… ولم أخبر أحداً سوى كلبي بنسون”.

ويجسد بيلي شخصية الأمير فييرو في فيلم ويكد، وهو العمل الذي يعد مقدمة لفيلم ويزارد أوف أوز الكلاسيكي، بعد أن أدى الدور نفسه في الجزء السابق من السلسلة. كما شارك مؤخراً في فيلم المغامرات جوراسيك بارك: ريبيرث الذي طُرح في الصيف الماضي.

وسبق أن حصل على اللقب ذاته عدد من نجوم هوليوود البارزين مثل كريس هيمسورث، وإدريس إلبا، وآدم ليفين، وتشانينغ تاتوم، فيما كان الممثل جون كراسينسكي نجم مسلسل ذا أوفيس هو من نال اللقب العام الماضي.