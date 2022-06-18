جونسون يقترح استضافة أوكرانيا مسابقة يوروفيجن لعام 2023

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت إنه يمكن بل ويجب أن تستضيف أوكرانيا مسابقة يوروفيجن الأوروبية للأغاني لعام 2023 وذلك بعد أن قال منظمو المسابقة إنهم يجرون محادثات لإقامتها بدلا من ذلك في بريطانيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجرت العادة منذ عشرات السنين على أن تستضيف الدولة الفائزة المسابقة في العام التالي، ولكن اتحاد البث الأوروبي الذي ينظم هذه المسابقة قال إن الضمانات الأمنية اللازمة لتنظيمها في أوكرانيا تعني إجراء مناقشات مع بريطانيا التي جاءت في المركز الثاني خلال مسابقة العام الحالي.

وقال جونسون للصحفيين لدى عودته إلى بريطانيا بعد زيارة لكييف “بالطبع أود تنظيمها في هذا البلد (بريطانيا) ولكن واقع الأمر هو أنهم فازوا وهم يستحقون إقامتها لديهم وأعتقد أنه يمكنهم ويجب أن يحصلوا على ذلك.

“أعتقد أن كييف أو أي مدينة أوكرانية أخرى آمنة ستكون مكانا رائعا لتنظيمها… ما زال أمامنا عام، وسيكون الأمر على ما يرام بحلول الوقت الذي تقام فيه مسابقة يوروفيجن وآمل أن يحصل عليها الأوكرانيون”.

ووفقاً لموقع “ويكيبيديا”، فإن مسابقة الأغنية الأوروبية أي مسابقة يوروفيجن للأغاني أو مسابقة أوروفيزيون للأغاني هي مسابقة غنائية ينظمها اتحاد البث الأوروبي منذ عام 1956.

وتعد المسابقة أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، فيقدر عدد مشاهديه بين 100 مليون إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة. ومنذ عام 2000 تم بث المسابقة في الإنترنت أيضاً.