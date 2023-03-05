جونسون يقود فورست للتعادل مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي

أحرز برينان جونسون هدفين ليتعافى نوتنغهام فورست من تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع إيفرتون المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ومنح ديماراي جراي التقدم بهدف لإيفرتون من ركلة جزاء بعدما ارتكب جونجو شيلفي خطأ ضد دوايت ماكنيل، قبل أن يسجل جونسون هدفه الأول بعدما وضع الحارس جوردان بيكفورد الكرة في طريقه.

وأحرز عبدولاي دوكوري هدفه الأول في 18 شهرا ليستعيد إيفرتون التقدم قبل مرور نصف ساعة من اللعب بفضل ضربة رأس، لكن جونسون أدرك التعادل بتسديدة رائعة في الزاوية العليا قرب النهاية.

وبقي إيفرتون في المركز الثالث من أسفل الترتيب برصيد 22 نقطة من 26 مباراة وخاض مباراة أكثر من منافسيه على الهروب من الهبوط. ويحتل فورست المركز 14 برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.