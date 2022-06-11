جوني ديب سيطرح البوم "18" مع مغني الروك جيف بيك

كشف النجم العالمي جوني ديب، عن إستعداده لطرح ألبوم غنائي مع مغني الروك الإنجليزي جيف بيك في 15 يوليو.

وتتضمن الأسطوانة التي تحمل عنوان “18” 13 أغنية هي بمعظمها أعمال لفنانين قديمين من بينهم فرقتا “بيتش بويز” و”فيلفت أندرجراوند” والفنان والمغني مارفن جاي، وفقاً لبيان صادر عن ديب وبيك.

ويضم الألبوم أيضاً أغنيتين من تأليف جوني ديب، هما “ذيس إيز إيه سونغ فور ميس هيدي لامار” و”ساد ماذرفاكن بارايد”.

ونشأت الصداقة بين ديب وبيك عام 2016. وقال بيك (77 عاماً) عندما بدأنا أنا وجوني العزف معاً، أشعل ذلك روح الشباب لدينا وقدراتنا الإبداعية”.

وأضاف “كنا نمزح في شأن كوننا نشعر بأننا في الثامنة عشرة مجدداً، وبالتالي أصبح هذا أيضاً عنوان الألبوم”.

وهذا الألبوم ليس العمل الأول لجوني ديب في مجال الموسيقى، إذ كان الممثل لأكثر من عقد عضواً في فرقة “هوليوود فامبايرز” التي شكلها مع أليس كوبر وجو بيري.

وقال جوني ديب، الذي يشارك حالياً كضيف شرف في جولة جيف بيك في أوروبا “إنه شرف كبير لي أن أعزف وأكتب الموسيقى مع جيف، وهو واحد من الكبار”.

وكانت هيئة المحلّفين في المحكمة التي نظرت في دعوى التشهير المقامة من ديب على زوجته السابقة أصدرت قرارها الأسبوع الفائت وقضى بإلزام أمبير هيرد دفع أكثر من عشرة ملايين دولار كتعويضات عطل وضرر للنجم.