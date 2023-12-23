جوني ديب في منزل أحمد سعد.. والأخير: نورت بيت أخوك يا حبيبي

كشف المطرب المصري أحمد سعد عن زيارة النجم العالمي جوني ديب له في منزله.

وشارك سعد، صورتين مع ديب عبر صفحته في “انستغرام”، ما ترك الجمهور في حالة من الصدمة، ذهبت ببعضهم إلى اعتقاد أن الصور مشغولة بالذكاء الاصطناعي.

وشارك أحمد سعد صُوره الجديدة مع جوني ديب عبر حسابه الخاص على إنستغرام، وكتب عليها معلقاً: “نورت بيت أخوك يا حبيبي”.

ولاقت الصور انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا عبر منصة “إكس”، ليتصدر اسم الثنائي سعد وديب الترند، وتنهال التعليقات الساخرة على الفنان المصري.

وكان النجم الأميركي قد حضر مؤخراً مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعاد جوني ديب إلى السينما مؤخراً في الفيلم الفرنسي”Jeanne du Barry” بشخصية الملك لويس الخامس عشر، بعد 3 سنوات من آخر أفلامه “Minamata”، وبعد عام من الحكم لصالحه في قضيته الشهيرة مع طليقته الممثلة أمبر هيرد.

وفيلم “جين دو باري”، هو العمل الذي يعد أول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا.

و”جين دو باري” من إخراج وتأليف وإنتاج وبطولة “مايوين”، في دوري الكونتسية جين دو باري، و”جوني ديب” في دور الملك لويس الخامس عشر، ويعالج السنوات الأخيرة من حكم ذلك الملك، قبل وفاته وتولي حفيده لويس السادس عشر وقيام الثورة الفرنسية.