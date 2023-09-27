الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 ﻫ - 27 سبتمبر 2023 |
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جويل ماردينيان تكشف تفاصيل جديدة عن طلاقها

منذ 47 دقيقة
جويل ماردينيان

جويل ماردينيان

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ظهرت خبيرة التجميل اللبنانية​ جويل ماردينيان أمس في لايف مباشر على حسابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجيب على أسئلة متابعيها حول برنامج جويل بلا فلتر. وكانت أكثر الأسئلة حول علاقتها بزوجها كمال، والأقاويل المنتشرة حول خيانته لها وانفصالهما، وحول خضوعهما لجلسات الاستشارة الزوجية.

وفي التفاصيل، أجابت جويل على سؤال حول علاقتها بزوجها كمال بعد ذهابهما إلى الاستشارة ، وقالت أن هذا السؤال يطرح دائماً في كل مقابلة في كل بلد زارته.

وقالت جويل أنها وزوجها كمال خضعا لأكثر من عشرين جلسة، كل جلسة لمدة ساعتين. وكانا قد أخذا قراراً بعد انفصالهما لمدة ستة أسابيع قبل هذه الجلسات، لكنهما قررا أنهما يحاولان إصلاح ما يحدث بينهما عن طريق الذهاب إلى تلك الجلسات.

وكانت ماردينيان قد طلبت منه ذلك قبل الانفصال لكنه رفض لأن الرجال لا يحبون مواجهة المشاكل عكس النساء.

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