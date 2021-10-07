جو طراد لـ"صوت بيروت انترناشونال": "عروس بيروت ٣" مليء بالمفاجآت.. ولكن

مع مرور الأيام تزداد نجومية الممثل اللبناني جو طراد الذي يشارك في أعمال درامية بارزة في الوطن العربي وآخرها مسلسل “ع الحلوة والمرة” الذي يعرض على شاشة MBC4 من بطولة نيكولا معوض، دانا مارديني، باميلا الكيك، كارمن لبس، سلمى المصري ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين، كما ينشغل حالياً بتصوير الجزء الثالث من مسلسل “عروس بيروت” بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون وغيرهم. في البداية يتحدث جو طراد لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن ردة فعل المشاهدين تجاه مسلسل “ع الحلوة والمرة” ويقول “سعيد جداً بمشاركتي في هذا العمل لأنه رومانسي كوميدي ويعتبر نوعاً جديداً من الدراما التلفزيونية إذ ان محطة أم بي سي تخوض للمرة الأولى انتاج هذا النوع من الأعمال الدرامية، وكان كل فريق العمل خائفاً من ردة فعل الجمهور تجاهه لانه معتاد على التراجيديا لكن الحمد الله الاصداء ايجابية جداً في العالم العربي” ويضيف جو “كما ان “ع الحلوة والمرة” يحتل مراتب متقدمة على منصة “شاهد” حيث تعرض الحلقة قبل 24 ساعة من عرضها على شاشة MBC4″.

وبالنسبة لدوره في المسلسل يقول “كنت خائفاً من هذا الدور لأنه جديد بتفاصيله في مسيرتي المهنية انما الحمد الله الناس أحبوني بشخصية الشاب الرومانسي صاحب الدم الخفيف كما انوه انهم بانتظار مفاجآت عديدة في الحلقات المقبلة”.

وعن الانتقادات التي وجهت للمسلسل يؤكد جو طراد ان “كل الاعمال تتعرض للانتقادات وقد قرأت بعض التلميحات عن ان “ع الحلوة والمرة” مأخوذ من مسلسل تركي وهذا الامر اعتدنا عليه منذ بدء عرض “عروس بيروت” المستوحى من المسلسل التركي “عروس اسطنبول” ومن ينتقد لا شك انه يتابع العمل ولا نستطيع ان نرضي كل الناس مئة في المئة وانا احترم كل وجهات النظر سواء مع او ضد العمل”.

وبما أنه بدأ تصوير الجزء الثالث من مسلسل “عروس بيروت” يشير إلى أنه سعيد جداً بهذه التجربة لأن شخصية “خليل” تحمل الكثير من التطورات وايقاعه سريع بخلاف الجزئين الاول والثاني حتى ان كل الشخصيات في العمل ستحمل تطورات مختلفة في كل تفاصيل أحداثها. أما الوقت الذي سيستغرقه التصوير خارج لبنان فغير معروف لان حلقاته طويلة وقد دخلت شخصيات جديدة على العمل، وكواليس التصوير مرحة ومريحة جدا وكل فريق العمل متجانس مع بعضه.

وهل سيغيب عن الأعمال التي ستعرض في رمضان 2022 يوضح جو أن انشغاله بتصوير “عروس بيروت” سيحول دون مشاركته في اي عمل درامي رمضاني.

أخيراً عن جديده يقول ان لديه مشاريع عديدة درامية لكنه لا يعرف ما هو المسلسل الذي سيوافق عليه أو ربما سيتخذ قراراً بالتوقف لفترة لأنه كما قال منذ ثلاث سنوات منشغل بالتصوير ويحتاج إلى استراحة المحارب يمضيها مع عائلته.