جياني إنفانتينو يعلن تأييده لزيادة عدد المنتخبات في مونديال 2026

أثنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على دور المجموعات بكأس العالم باعتباره “الأفضل على الإطلاق” مشيرا إلى أن عدد المفاجآت التي شهدتها البطولة والتنوع الجغرافي للفرق التي تأهلت لأدوار خروج المغلوب يعكس أن اللعبة تصبح عالمية بصورة أكبر.

وتعرضت الأرجنتين وإسبانيا وألمانيا والبرازيل، وكلها فازت من قبل بكأس العالم، لهزائم مفاجئة في دور المجموعات بينما حظيت أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية بتمثيل في دور الستة عشر جنبا إلى جنب مع القوى الكبرى التقليدية من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

وقال إنفانتينو إن عدد متابعي المباريات “التي أقيمت في ملاعب من أروع ما يكون” عبر شاشات التلفزيون تجاوز ملياري شخص.

وأضاف في بيان اليوم الأربعاء أن “الأجواء رائعة والأهداف المسجلة ضرب من الخيال والحماس لا يوصف إضافة إلى المفاجآت”.

وتابع “لم يعد هناك منتخبات صغيرة وأخرى كبيرة. إن مستوى اللعب متقارب للغاية”.

وأردف “ونشهد لأول مرة في التاريخ تأهل منتخبات من كافة القارات إلى مرحلة خروج المهزوم، وهذا يعني أن كرة القدم في طريقها لتصبح لعبة عالمية بحق”.

وأيد إنفانتينو زيادة عدد المشاركين في كأس العالم من 32 إلى 48 في النسخة المقبلة والتي ستقام في 16 مدينة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 2026.

واتهم إنفانتينو الأصوات المنتقدة لمنح حق تنظيم البطولة لقطر بالنفاق، مشيرا إلى أن منح قطر حق تنظيم البطولة كان السبيل الوحيد لتحسين وضع حقوق الإنسان.

وقال إنفانتينو اليوم الأربعاء إنه سعيد بالعدد الغفير من الجماهير الذي تدفقت على الملاعب ومناطق المشجعين في قطر متوقعا أن تتخطى نسب المشاهدة عبر شاشات التلفزيون خمسة مليارات.

وأضاف “في نهاية المطاف كل ما نريده هو أن نمنح بعض الفرح والابتسامات للناس حول العالم”.

وتابع “هذا هو الهدف من كرة القدم، هذا هو هدف كأس العالم وهذا ما يجب أن يحصل من الآن إلى نهاية المنافسة”.