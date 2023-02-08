جيدون سانشو يقتنص نقطة ثمينة لمانشستر يونايتد أمام ليدز

منح أول أهداف البديل جيدون سانشو منذ سبتمبر أيلول الماضي تعادلا مثيرا لفريقه مانشستر يونايتد 2-2 مع ضيفه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الأربعاء 8-2-2023)، حيث حول صاحب الأرض تأخره بهدفين ليقتنص نقطة ثمينة.

وفاجأ ليدز جماهير أولد ترافورد بهدف مبكر بعد 55 ثانية عندما سدد ويلفريد نيونتو في المرمى من عند حافة منطقة الجزاء.

وأهدر أصحاب الأرض عدة فرص للتعادل في الشوط الأول، قبل أن يبدو أن ليدز قد اقترب من الفوز في بداية الشوط الثاني عندما وضع المدافع رافائيل فاران الكرة بالخطأ في مرماه لمضاعفة تقدم الضيوف.

ومع ذلك، أرسل المتألق ماركوس راشفورد ضربة رأس في شباك الضيوف في الدقيقة 62، وبعدها بثماني دقائق منح البديل سانشو فريقه نقطة التعادل عندما وضع الكرة في مرمى الحارس إيلان مسلييه.

وشعرت جماهير أولد ترافورد بإمكانية اكتمال انتفاضة مثيرة أخرى بفوز متأخر، لكن الفريق نفدت قوته وفشل في الفوز على أرضه لأول مرة في 14 مباراة في كافة المسابقات.

وظل مانشستر يونايتد في المركز الثالث متقدما بفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع لكنه خاض مباراة أكثر.

وتقدم ليدز، الذي خاض المباراة بدون مدرب دائم، مركزا واحدا إلى المركز 16 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.