جيري غزال لـ "صوت بيروت إنترناشونال": الناس تتابع "الحب الممنوع"

يجمع جيري غزال بين الكتابة والتقديم والتمثيل، فهو يقدم برنامج عبر منصة SBI بعنوان Q&A، كما يشارك حاليا في مسلسل “شتي يا بيروت”، إلى جانب النجم عابد فهد ومجموعة كبيرة من النجوم اللبنانيين والسوريين. وقد شكل ثنائية مع الممثلة زينة مكي عبر شخصيتي نور وعاصي. ماذا يقول جيري غزال لـ “صوت بيروت إنترناشونال” عن هذا العمل؟ “الحمد الله الاصداء إيجابية جدا حول دوري الذي اوديه في مسلسل “شتي يا بيروت” اكثر مما توقعت، وذلك لان دوري مختلف وجديد ولا يشبه الادوار التي قدمتها سابقا لأنه يحمل في طياته جرأة كبيرة، ويضيف عن ان العلاقة مع زينة مكي كانت مميزة جدا اثناء التصوير وحصل بيننا كيمياء وانعكست امام الكاميرا وقد احب الناس هذا الثنائي وتعلقوا به لانهم يحبون “الحب الممنوع”.

وبما أنه معتاد ان يلعب دور البطولة في كل الاعمال الدرامية التي شارك فيها، كيف وافق على المشاركة في “شتي يا بيروت” بدور ثان فقال جيري “عندما اتصل بي مخرج المسلسل ايلي السمعان وأخبرني عن دوري في العمل وقال انه بالاتفاق مع المنتجة لمى صباح وجدا أنني أناسب شخصية “عاصي الخطيب” وعلى الفور عندما علمت أن البطل هو عابد فهد وافقت لاني ايقنت أن مشاركتي مع هذا الاستاذ في التمثيل سيساهم في انتشاري اكثر. وبطبيعة الحال، يتابع جيري غزال كلامه ويقول “لا اضع في حساباتي دائما ان اكون البطل في كل دور اقدمه بل ما يهمني تأثير الشخصية التي العبها وتساعدني على التقدم في مسيرتي المهنية.

وعن مشاركته في اعمال جديدة اشار الى انه بعد نجاح كل عمل له تتغير مقاييس الإختيار لديه، وبعد “شتي يا بيروت” سأبحث عن ادوار مختلفة ومميزة.

وبخصوص برنامج Q&A الذي يعرض على منصة SBI يؤكد جيري أنه من خلال هذا البرنامج يحاول الإضاءة على المواضيع التي توصل صوت الشباب إلى كل الناس وقريبا سنصور افكارا جديدة.

أما في ما يخص كتاباته فأكد أن كتابه الجديد جاهز لكنه إتخذ قرار تأجيل إطلاقه في الوقت الراهن لأن أسعار الكتب مرتفعة السعر، والشباب لا يستطيع أن يدفع المال الوفير مقابل شراء كتاب إذ أن الاولوية عند كل شاب المعيشة الجيدة قبل الاهتمام بالكماليات.

وأخيرا أوضح جيري غزال أنه افتتح مشروع تصميم مجوهرات من خلال تصنيع خواتم وأساور الخ.. نقشت عليه كتاباته وهي متاحة للجميع عبر صفحة خاصة على إنستغرام.