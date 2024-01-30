جيسون ديرولو يفتتح ألبومه الجديد بأغنية "سبايسي مارجريتا" مع مايكل بوبلي‎

اجتمع النجمين العالميين جيسون ديرولو ومايكل بوبلي بأغنية جديدة بعنوان “سبايسي مارجريتا” تم إصدارها عبر أتلانتيك ريكوردز، بالتزامن مع “يوم المارجريتا الحارة الوطني”، والأغنية مستوحاة من أشهر أغاني دين مارتن “Sway” التي قدمها بوبلي أيضاً قبل 20 عاماً وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً مع أكثر من 415 مليون مشاهدة.

تعتبر هذه الأغنية أول تعاون موسيقي بين الأيقونتين العالميتين واللذان يحتلان مراتب متقدمة في التصنيفات، وتأتي بعد ظهور بوبلي في الحلقة الأولى من سلسلة بودكاست ديرولو الجديدة “On The Road”، والتي يشارك في تقديمها سينسير شو وتتوفر الآن عبر معظم مزودي خدمات البودكاست، وتفتتح أغنية “سبايسي مارجريتا” عام آخر مزدحم بالنشاط للفنان جيسون ديرولو، فهو يستعد لطرح ألبومه الجديد المكون من 29 أغنية بعنوان “Nu King” في 16 فبراير، ويمكن التسجيل عبر أتلانتيك ريكوردز، وسيتضمن الألبوم أغانيه الناجحة التي صدرت في الفترة السابقة بشكل منفرد وأغانٍ جديدة.

كما شهد العام الماضي سلسلة مستمرة من الإصدارات من النجم المجتهد، منها مع ميجان تراينور، في أغنية “Hands On Me (Feat. Meghan Trainor)”، والتي حظيت بتقدير النقاد والصحافة، وحققت انتشاراً كبيراً خصوصاً مع الفيديو كليب الذي شاركت فيه باريس هلتون ونيكول ريتشي، ومع إصدار ألبومه “Nu King” المقرر في 16 فبراير، يستعد ديرولو للانطلاق في جولة “Nu King World Tour”، مع محطات في البرتغال وكازاخستان والسويد والنرويج والدانمارك وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج وبلجيكا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا حتى يونيو 2024.

ويتابع ديرولو نشاطه المستمر، بعد انتهاء مشاركته في الموسم الأول كعضو في لجنة تحكيم برنامج The Voice Australia، حيث يشارك إلى جانب ألكسندرا شيب (باربي، X-Men: Apocalypse) في فيلم Underwater، وهو فيلم إثارة رومانسية تقدمه Interval Presents، شبكة البودكاست الداخلية لمجموعة وارنر ميوزيك، ويحكي الفيلم قصة حب مليئة بالأحداث المثيرة من خلال ألبوم سردي، ويتضمن موسيقى جديدة تمامًا من ديرولو مدمجة في القصة والتصوير الصوتي، مما يخلق تجربة استماع مبتكرة وغامرة ويجعلها حدثًا مبتكرًا في مجال الترفيه السمعي.