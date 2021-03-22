جيسي عبدو بصورة من طفولتها: في حياتي نِعم كثيرة أولها أمي

بمناسبة عبد الأم، نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو صورة قديمة لها من مرحلة طفولتها برفقة والدتها، وذلك على حسابها الخاص. وعلّقت جيسي على الصورة بالقول: “في حياتي نِعم كثيرة أولها هي أمي”. ونالت صورتها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وأطلت جيسي عبدو سابقاً على متابعيها مؤخرا بجلسة تصوير بالأبيض والأسود، عمدت فيها للظهور بملابس قديمة، اذ وضعت في يدها قفازت وإرتدت فستان كلاسيكي ذات تصميم ناعم ولافت.

وأرفقت عبدو الصور بتعليق عايدت فيه متابعيها بمناسبة يوم المرأة العالمي، وكتبت: “كوني أنت.. كوني حقيقية!! كوني من نوع النساء المفضل لديكي”.

في حياتي نِعم كثيرة أولها هي أمي ♥️ pic.twitter.com/ndryBkIrCU — Jessy Abdo (@JessyAbdo) March 21, 2021