جيمس بوند على الشاشة حتى عام 2037.. اليكم التفاصيل

تم الكشف الأحد عن ظهور جيمس بوند على الشاشة حتى عام 2037 على الأقل، حيث يوقع رؤسائه صفقة جديدة، حسبما نشر موقع الديلى ميل ويُزعم أن صناع فيلم التجسس، الذى تم بثه لأول مرة فى عام 1962، قد وقعوا مع شركة Warner Bros فى صفقة ستأخذ الجاسوس إلى عيد ميلاده الــ 75، وفقًا لصحيفة The Mirror.

وذكرت مصادر لصحيفة The Mirror أن شخصية جيمس بوند ستظل حتى عامها الـ 75، فى إشارة إلى استمرار سلسلة الأفلام إلى عام 2037 بعد 60 عامًا من انطلاقها لأول مرة، ويعتبر ذلك أبرز المفاجآت السارة لجمهور سلسلة أفلام “جيمس بوند” والذين أصبحوا ينتظرون الفيلم رقم 27 من السلسلة من الآن، خاصة بعد تزايد التكهنات حول مواصفات الشخصية الجديدة التى ستؤدى الدور بالإضافة إلى هوية البطل الجديد بعد دانييل جريج.

وعلى جانب آخر ما زال الجدل حول من سيكون جيمس بوند الجديد مستمرًا، حيث يقال إن النجم العالمى إدريس إلبا، ابتعد عن المحادثات ليصبح جيمس بوند القادم، مما يمهد الطريق لوجود 007 جديد، وأشارت تقارير – حسب ما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية – إلى أن الطريق فارغ أمام الجاسوس الخارق الأيقونى الجديد، ومن بين المرشحين حسب تكهنات الجمهور، النجوم ويليام هيل، ثم هنرى كافيل، وريجيه جان بيج، ويليهم، توم هاردى، وجيمس نورتون، وشيويتل إيجيوفور.