الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جينيفر أنيستون تكشف عن أمنيتها بعد وفاة ماثيو بيري

منذ 44 دقيقة
جينيفر أنيستون

جينيفر أنيستون

A A A
طباعة المقال

كشفت الممثلة جينيفر أنيستون عن أمنيتها بعد رحيل صديقها ماثيو بيري.

وأوضحت أنيستون، في حوار صحافي مع مجلة “فارايتي” الأميركية، أنها تأمل أن يتذكر الناس ماثيو بيري، كما قال إنه يود أن يتذكره”، قائلة: “كان سعيدا… كان بصحة جيدة… وكان قد أقلع عن التدخين… لقد كان في حالة جيدة. لقد كان سعيدًا، هذا كل ما أعرفه. كنت أراسله حرفيًا في ذلك الصباح، يا ماتي المضحك. لم يكن يتألم. لم يكن يكافح. كان سعيدا. أريد أن يعرف الناس أنه كان يتمتع بصحة جيدة بالفعل، ويتحسن صحته. كان في مطاردة. لقد عمل بجد. لقد تم التعامل معه بطريقة صعبة حقًا. أفتقده كثيرا. كلنا نفعل. يا فتى، لقد جعلنا نضحك بشدة”.

    المزيد من منوعات

    كاردي بي
    كاردي بي تؤكد انفصالها عن أوفست: "أنا متحمّسة لبداية جديدة"
    إيمينيم
    صدمة بعد نشر خبر زائف عن وفاة إيمينيم على ويكيبيديا
    فؤاد عبد الواحد
    فؤاد عبد الواحد يطرح البومه الجديد 2024 ويبدأ بـ"قلة أدب"

    الأكثر قراءة

    غزة تحت النار
    فيديو.. جندي إسرائيلي مصدوم لما فعلته قذائف القسام بمدرعة "النمر"!
    يوآف غالانت
    وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
    رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    الجيش الإسرائيلي يدعو لتغيير الوضع الأمني على حدود لبنان.. واليونيفيل تحذر!