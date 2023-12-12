جينيفر أنيستون تكشف عن أمنيتها بعد وفاة ماثيو بيري

كشفت الممثلة جينيفر أنيستون عن أمنيتها بعد رحيل صديقها ماثيو بيري.

وأوضحت أنيستون، في حوار صحافي مع مجلة “فارايتي” الأميركية، أنها تأمل أن يتذكر الناس ماثيو بيري، كما قال إنه يود أن يتذكره”، قائلة: “كان سعيدا… كان بصحة جيدة… وكان قد أقلع عن التدخين… لقد كان في حالة جيدة. لقد كان سعيدًا، هذا كل ما أعرفه. كنت أراسله حرفيًا في ذلك الصباح، يا ماتي المضحك. لم يكن يتألم. لم يكن يكافح. كان سعيدا. أريد أن يعرف الناس أنه كان يتمتع بصحة جيدة بالفعل، ويتحسن صحته. كان في مطاردة. لقد عمل بجد. لقد تم التعامل معه بطريقة صعبة حقًا. أفتقده كثيرا. كلنا نفعل. يا فتى، لقد جعلنا نضحك بشدة”.