جينيفر لوبيز تعلن خطوبتها مجدداً من بن أفليك

أكدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز خبر خطوبتها من الممثل الأميركي بن أفليك للمرة الثانية، بعدما تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية النبأ في الأيام القليلة الماضية.

وشاركت لوبيز عبر حسابها في تطبيق “تويتر” فيديو توضح من خلاله أن حدثاً جديداً طرأ على حياتها. وشجعت كل المهتمين إلى الدخول لموقعها على الانترنت لمعرفته.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل”، نقلاً من موقع لوبيز الخاص، الفيديو الذي ضم لقطات لها تنظر إلى خاتم ألماس أخضر اللون وتبكي من الفرح والتأثر.

وفي 13 ثانية، أكدت لوبيز الخبر السعيد من دون أن يظهر أفليك في أي لقطة. والواضح من الفيديو أن أفليك فاجأ حبيبته الشهيرة، إذ إنها ظهرت مرتدية ثياباً غير رسمية ولا تضع مساحيق التجميل على وجهها.

ويشار إلى أن عدسات الكاميرات رصدت لوبيز منذ أيام وهي تحاول إخفاء خاتم الخطوبة أثناء تسوقها الأثاث في كولفر سيتي مع ابنتها إيمي (14 عاماً).

ويذكر أن جنيفر لوبيز، تزوجت ثلاث مرات ولكن بقي بن أفليك، حب حياتها الحقيقي. وتُعتبر قصة حبهما من أشهر ثنائيات هوليوود، وقد أعلنا خطوبتهما عام 2002، ووصلت تكلفة خاتم الخطوبة إلى 1.2 مليون دولار، ومن ثم انفصلا عام 2004. وبعد أعوام بدأ الثنائي في التواعد مجدداً في ربيع 2021.