جينيفير لوبيز تأجل زفافها من لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز لأجل غير مسمى

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انقلبت حياة البشرية كلها جراء جائحة كورونا التي طرأت على الكرة الأرضية أجمع.

تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم بشكل عام، وتحديداً في الولايات المتحدة، في انقلاب حياة الملايين راساً على عقب.

وبالطبع لم يكن المشاهير بالحالة المستثناة، وتحديداً مع المطربة والممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز التي اضطرت لتأجيل حفل زفافها من لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز، لأجل غير مسمى.

وبدأ الزوجي الشهير في التواعد منذ أيلول الماضي، حيث أعلنا عن الأمر من خلال نشر صورهما سويا عبر إنستغرام، وكان محبيهما في انتظار هذا اليوم.

وأشارت لوبيز في حوار تلفزيوني تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، إلى أن هذا الفيروس “نعم تسبب في قلب كل شيء”، وأنه حتى هذه اللحظة لن يكون هناك زفاف.

وأوضحت النجمة اللاتينية، التي تستعد لزواجها الرابع بعد انفصالها عن المطرب مارك أنتوني، “سنرى ماذا سيحدث. حقيقة الأمر، ليس لدي اي فكرة عما سيحدث فيما يتعلق بالمواعيد، وكل التفاصيل الأخرى”.

وكما هو حال ملايين الأميركيين، تقضي المطربة الشهيرة فترة الحجر الصحي في منزلها، حيث قالت إنها تقضي وقتها في رعاية أبنائها، وابنتي رفيقها.