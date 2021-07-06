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جيني إسبر تحصل على الإقامة الذهبية: شكراً دولة الإمارات

منذ 22 ساعة
جيني إسبر
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حصلت الممثلة السورية جيني إسبر على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إذ نشرت صورة لها بفستان ضيق لونه أزرق داكن وبدت ممسكة بجواز سفرها مبرزة الإقامة، وأرفقت منشورها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بتعليق شكرت فيه الإمارات وكتبت: “أشكر دولة الإمارات على منحي الإقامة الذهبية، وشكراً لدعمهم للمواهب، وأشكر لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني، والسينمائي لدعم الفنانين والموهوبين.. والشكر موصول للمكتب الإعلامي وهيئة دبي للثقافة والفنون”.

وقد انقسم المتابعون بين من بارك لـ جيني على الإقامة الذهبية ومن انتقدها بعدما قارنوا بين الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه السوريون في بلادهم حالياً وحياة المشاهير خصوصاً الحاصلين على الإقامة.

إشارة إلى أن عدداً كبيراً من الممثلين والفنانين السوريين حصلوا في الآونة الأخيرة على الإقامة الذهبية التي تتيح لهم إقامة طويلة تصل إلى عشر سنوات على أرض الإمارات ونذكر منهم :”بسام كوسا، أمل عرفة، كاريس بشار، وائل زيدان، رنا أبيض، نظلي الرواس، ناصيف زيتون، تيم حسن، شادي زيدان، سحر فوزي، مها المصري، قصي خولي، وغيرهم، إضافة إلى منح الممثل السوري ياسر العظمة” الجنسية الإماراتية.

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