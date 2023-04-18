جيه هوب عضو فرقة "بي.تي.إس" الكورية يلتحق بالخدمة العسكرية

بدأ جيه هوب عضو فرقة بي.تي.إس الكورية الجنوبية الشهيرة خدمته العسكرية الإلزامية الثلاثاء، وهو ثاني عضو في الفرقة يلتحق بالخدمة العسكرية.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء أن المغني تجنب لفت الأنظار حينما دخلت حافلة تقله مكان مراسم تجنيده العسكري في مدينة وونجو، على بعد حوالي 87 كيلومترا من سول.

وقال المغني، واسمه الحقيقي جونج هو سوك أمس الاثنين 17\4\2023 في منشور على منصة المعجبين ويفيرس مرفقا صورة لنفسه وهو حليق الرأس “سأعود لاحقا”. وتمنى أكثر من عشرة آلاف تعليق من المعجبين عودته سالما بعد استكمال واجبه العسكري.

وجيه هوب (29 عاما) هو ثاني عضو في الفرقة، التي تحظي بشعبية كبيرة، يبدأ خدمة التجنيد بعد جين الأكبر سنا والذي بدأ خدمته العسكرية في ديسمبر\كانون الأول.

ويجب أن يخدم جميع الرجال الأصحاء في كوريا الجنوبية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما، في الجيش لمدة تتراوح بين 18 و21 شهرا.

وحظي التجنيد العسكري لأعضاء فرقة بي.تي.إس بمتابعة كبيرة ليس فقط من المعجبين ولكن أيضا من السياسيين في كوريا الجنوبية. وطرح بعض المشرعين فكرة إعفاء أعضاء الفرقة من التجنيد للسماح لهم بمواصلة نشاطهم الفني بدلا من ذلك.

ومع ذلك، قالت الوكالة التي تدير شؤون الفرقة العام الماضي إن جميع الأعضاء يخططون لإكمال الخدمة العسكرية بحلول عام 2025.