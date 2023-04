حادثة طريفة.. طفل ينتزع حقيبة يد الأميرة كيت

في حاثة طريفة حصلت يوم الجمعة، انتزع طفل حقيبة يد الأميرة البريطانية كيت، أثناء قيامها بتحية المستقبلين خلال زيارة إلى ويلز.

وأخذ دانيال ويليامز، البالغ من العمر عامًا واحدًا، الحقيبة السوداء الصغيرة من الأميرة كيت، وبدأ يلعب بها بينما كانت الأميرة تتحدث مع والدته لوسي.

وطلبت الوالدة لوسي من ابنها أن يعيد الحقيبة للأميرة وحاولت أخذها منه، قبل أن تشير كيت إلى إمكانية احتفاظه بها أثناء تحية أفراد آخرين من المستقبلين.

وعندما أدارت الأميرة كيت ظهرها لهما، قالت لوسي لابنها: “لا تضعها في فمك الآن”.

ووقعت هذه الحادثة أثناء زيارة الأمير وليام والأميرة كيت ميدلتون، لقرية أبرفان لإحياء ذكرى كارثة انهيار أرضي أسفر عن تدمير مدرسة ابتدائية ومقتل 144 شخصاً في عام 1966.

This was the moment one-year-old Daniel Williams took a fancy to the Princess of Wales' handbag as she greeted crowds in Aberfan 👜https://t.co/ZXAfIehKMR pic.twitter.com/Lbu5hAKL1M

— ITV Wales News (@ITVWales) April 28, 2023