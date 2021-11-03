الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حادثة غريبة.. بريطاني يحقن أطفاله بالهيروين لجعلهم ينامون

3 - نوفمبر - 2021
حقنة هيروين- تعبيرية

حقنة هيروين- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

حادثة غريبة شهدتها بريطانيا، حيث قام أب يحقن أطفاله بمادة “الهيروين”، ويزعم أنه يفعل ذلك لجعلهم ينامون، وهو ما جعل السلطات البريطانية تفرض وصاية على الطفلين لحمايتهما.

ذكرت ذلك صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقرير عن الواقعة، التي تحمل تفاصيل صادمة، مشيرة إلى أن الرجل له 4 أطفال وأن نتائج فحص طفلين منهما تظهر إدمانهما على الأفيون، بينما تم اكتشاف آثار كدمات على أجسادهما لاحقا.
وتقول الصحيفة إنه تم عزل الأطفال الأربعة عن والديهما بعد اكتشاف تفاصيل الواقعة، التي تشير إلى أنه كان هناك تركيز على متطلبات الأب المدمن على حساب حياة الأطفال الذين عانوا من إهمال كبير.

ولفتت الصحيفة إلى أن الطفلين يخضعان للرعاية الاجتماعية منذ عام 2018، بعدما تم اكتشاف ما تعرضا له من والديهما اللذين يتعاطيان المخدرات ويمارسان العنف المنزلي إضافة إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

وذكرت الصحيفة أنه تم فرض وصاية على الطفلين بعدما عثرت الشرطة على أسلحة في المنزل ووجود تقارير تشير إلى أن الأب يتحدث كثيرا عن فكرة الانتحار وهو ما يمثل خطرا عليهما.

    المزيد من منوعات

    فرينكي دي يونغ
    يونايتد يجدد محاولات ضم دي يونغ قبل نهاية الميركاتو الصيفي
    ايهاب توفيق
    إليكم آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب توفيق
    شيرين عبد الوهاب
    شيرين لحسام حبيب: الأسد مراته بتاكله

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟