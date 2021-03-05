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حادثة غريبة.. ظنوا أنه ميت فعاد إلى الحياة على طاولة التشريح

5 - مارس - 2021
آخر تحديث: 5 - مارس - 2021 5:51 مساءً
جثة (تعبيرية)

جثة (تعبيرية)

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حادثة غريبة شهدتها إحدى الولايات في الهند ، فيما كان شاب هندي  موجود على طاولة التشريح بعد أن أعلن أطباء وفاته جراء  تعرضه لحادث دراجة نارية ، صدرت عنه فجأة بوادر تشير إلى أنه ما يزال على قيد الحياة، كما أفاد الأربعاء موظف في هيئات الرعاية الصحية.

وكان الرجل (27 عاما) قد نقل في نهاية الأسبوع الفائت، وهو في حال حرجة من مدينة ماهالينغابور في ولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص، حيث أعلن الأطباء وفاته.

ونقلت أسرته “الجثة” إلى مستشفى حكومي قريب حيث كان من المقرر تشريحها الاثنين.

وقال أقاربه للصحافة المحلية إن متخصصا في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة على طاولة التشريح تتحرك.

وأكد مسؤول في هيئات الرعاية الصحية الرواية، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشاب نقل فورا إلى مستشفى آخر، حيث تتحسن حالته.

واعترف المسؤول بأن أطباء المستشفى الخاص أظهروا “سوء تقدير”.

وأضاف أن العائلة لم تقدم بعد شكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي.

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