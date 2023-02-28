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حادثة غريبة.. عروس تتوفى أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها

منذ ساعة واحدة
عروس- تعبيرية

عروس- تعبيرية

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في حادث صادم، توفت عروس في منطقة سوبهاشناجار، التابعة لولاية جوجارات، في الهند، وذلك أثر أزمة قلبية، فقامت عائلتها باستبدالها بأختها الصغرى، وحفظوا جثتها في ثلاجة الموتى لحين انتهاء حفل الزفاف.

كان من المقرر، أن تتزوج العروسة الشابة، هيتال فيشال، من زوجها ابن رانابهاي بوتاباي ألجوتار، الذي يسكن في قرية ناري الواقعة في ولاية جوجارات الهندية، بحسب موقع تايمز أوف انديا.

لكن مع بدء الحفل المتقن، اشتكيت “هتال” من الشعور بالدوار، وإذ فجأة أغمي عليها، وتم نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى قريب، حيث قال الأطباء إنها توفيت بنوبة قلبية.

حينها قررت الأسرة أن تحضر أختها الصغرى العرس بدلًا منها، وأن تُزوّج للعريس، واستمرت طقوس الزفاف مع أختها الصغرى، وبحسب ما ورد، تم الاحتفاظ بجثة العروس في مخزن بارد حتى انتهاء الحفل.

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