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حادثة غريبة.. وفاة ابنة الثلاث سنوات داخل "غسالة ملابس"!

منذ ساعة واحدة
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فتحت السلطات القضائية في فرنسا تحقيقاً على خلفية حادثة وفاة غريبة لطفلة بعمر الثلاث سنوات عُثر عليها في غسالة ملابس بشقة عائلتها.

وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أنه تم فتح تحقيق في الحادثة اليوم الجمعة لمعرفة سبب الوفاة، بعد اكتشاف الطفلة، التي لم يكشف عن اسمها، في شمال شرقي باريس مساء الخميس.

ويقود التحقيق وحدة خاصة لحماية القُصّر، بينما لم يقدم مكتب المدعي العام مزيدًا من التفاصيل.

ولم يؤكد مكتب المدعي العام تقريرًا نشر في صحيفة “لو باريزيان” اليومية مفاده أنها عثر عليها على قيد الحياة في الغسالة من قبل والدها وأحد أفراد أسرتها الآخرين، أثناء فترة الغداء، غير أنها توفيت بعد ساعة بينما كانت في وحدة رعاية الطوارئ بأحد مستشفيات العاصمة.

وبحسب عناصر التحقيق الأولى، فإن وفاة الطفلة كانت بسبب “الاختناق”، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الأمر لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر إنه لم يتم العثور على أي أثر للعنف على جسد الطفلة، مضيفا أنه يجب إجراء تشريح للجثة.

وبحسب أقوال الأب، البالغ من العمر 48 عاما، فإن باب الغسالة كان مغلقا وقت اكتشافها ولم يتم تشغيل الأجهزة المنزلية قط خلال تلك الفترة.

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