حادثة فريدة من نوعها.. مولد حيوان ثالث من وحيد القرن الأسود خلال عام

مولد حيوان ثالث من وحيد القرن الأسود خلال عام في التشيك (رويترز)

أعلنت حديقة حيوانات دفور كرالوف في جمهورية التشيك (الجمعة 10-3-2023) مولد حيوان آخر من وحيد القرن الأسود الشرقي، في ثالث عملية ولادة تشهدها الحديقة لهذا النوع المعرض بشدة لخطر الانقراض خلال عام في حدث فريد من نوعه.

وبلغ وزن الصغير عند مولده 36 كيلو جراما وأطلقت عليه الحديقة اسم ماجاشي، وهو اسم لشبه جزيرة تقع في حديقة وطنية في رواندا.

وقال حارس الحديقة جان زداريك “إنه حيوان نادر للغاية، على مدار العام الماضي بأكمله ولد ستة فقط في حدائق الحيوان في جميع أنحاء العالم، منها ثلاثة في حديقتنا”.

وأضاف “كانت الولادة سريعة وسهلة للغاية … سنضع ماجاشي في حظيرة مع والدته مايشا لعدة أيام وعندما يصبح الطقس أكثر دفئا، ربما خلال الأسبوع المقبل، سنحاول السماح له بالخروج لأول مرة”.