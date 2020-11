حادث قسم سيارته نصفين..سائق ينجو بأعجوبة من الموت

حادث مروع شهده سباق البحرين ببطولة العالم للفورمولا 1 ،الأحد، حيث نجا رومان غروجان بمعجزة من حادث مروع أدى لانقسام سيارته إلى نصفين واندلاع النيران فيها في اللفة الأولى.

وتوقف السباق بعد ثواني من بدايته، وحصل الحادث بعد احتكاك سيارة غروجان مع سيارة دانييل كفيات سائق ألفا تاوري.

ونقل السائق الفرنسي البالغ من العمر 34 عاما والذي نجح في تحرير نفسه من حزام الأمان والخروج من حطام السيارة بعد اختراقها أحد الحواجز إلى مستشفى عسكري بالقرب من الحلبة للخضوع لفحوصات.

وبقي غروجان في المستشفى لعلاج حروق في يديه، فيما كشفت الأشعة عدم تعرضه لكسور، وقال البريطاني ديمون هيل بطل العالم 1996 “إنها معجزة ببقائه حيا”.

وهرع إيان روبرتس المسؤول الطبي بالاتحاد الدولي للسيارات لمساعدة غروجان مع قيام فريق الإنقاذ بإطفاء النيران المشتعلة في السيارة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات إن الحادث عادل ضغط الجاذبية الأرضية بأكثر من 50 مرة، وأوضح فريق هاس الذي ينتمي إليه غروجان أن سرعة السيارة كانت 221 كيلومترا في الساعة عند وقوع الحادث.

وتأجلت بداية السباق لمدة 80 دقيقة مع قيام المشرفين بإصلاح الحواجز وإبعاد حطام السيارة، وبعد استئناف السباق تعرض الكندي لانس سترول لحادث انقلبت فيه سيارته عقب اصطدام مع كفيات.

وخرج السائق الكندي بدون إصابات ونزلت سيارة الأمان إلى الحلبة لإبعاد سيارة ريسنغ بوينت.

وقال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات والذي فاز بسباق البحرين إنه ممتن لأن رومان في أمان، وأكد أن المخاطرة التي يقوم بها السائقون ليست مزحة، وهم يضعون حياتهم على المحك في هذه الرياضة من أجل ما يحبون فعله.

This is unreal. Despite hitting the barrier head-on, his car being torn in half, and his half of the car bursting into flames, Romain Grosjean walked away from this massive crash. Respect to the marshals and medics on the scene. pic.twitter.com/mGSI2fP5qk

— Simon Head (@simonhead) November 29, 2020