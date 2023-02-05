حادث مروري في مصر يكشف مفاجأة صادمة!

توفيت طفلة وأصيب أكثر من أربعين آخرين صباح (الأحد 5-2-2023) جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم في محافظة الإسماعيلية في مصر، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية.

الحادث المروع كشف عن مأساة أخرى، كان يتعرض له الأطفال الصغار، حيث كان يتم نقلهم يومياً للعمل في إحدى المزارع للعمل فيها، كما جاء في بيان صادر عن محافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن وفاة طفلة واحدة، وإصابة 41 حالة أخرى، نقل منهم 22 حالة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، و19 حالة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وأعرب محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، خلال زيارته للأطفال المصابين في المستشفيات، عن حزنه الشديد لوقوع مثل هذا الحادث، واصفا خروج الأطفال للعمل في هذا السن بالعمل الإجرامي، ومخالفًا لكافة قوانين حماية الطفل، بحسب البيان.

وشدد بشارة، “على توفير كافة سُبل الرعاية والاهتمام بالمصابين، وعدم خروجهم قبل الاطمئنان عليهم بشكل تام، وعدم تسليم أي طفل لذويه إلا بعد الاطلاع على المستندات الدالة على ذلك، موجها بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.