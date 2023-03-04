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حادث مريب.. العثور على مخترع أحد لقاحات كورونا مقتولاً في شقته!

منذ 17 دقيقة
آخر تحديث: 4 - مارس - 2023 3:55 صباحًا
عناصر من الشرطة الروسية

عناصر من الشرطة الروسية

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أعلنت الشرطة الروسية عن العثور على العالم الروسي الشهير أندري بوتيكوف، صباح (الخميس 2-3-2023) مقتولاً في شقته بالعاصمة الروسية موسكو.

عالم الفيروسات الروسي بوتيكوف وهو مخترع لقاح كورونا الروسي الشهير “سبوتنيك v”، واحد من 18 عالما طوروا لقاح سبوتنيك الذي عُرض على المواطنين الروس خلال فترة وباء كورونا.

وقالت السلطات الروسية إن الجريمة جنائية، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن العالم الروسي لقي حتفه، بعد مشادة مع شخص حاول التسلل لشقته التي تقع وسط موسكو.

وتم تحديد بوتيكوف على أنه الرجل الذي تم اكتشافه ميتا خنقا في منزله في شارع روغوفا في 2 مارس، وفق ما أفادت مجلة “نيوزويك” الأميركية.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية (ICR) تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة، بينما قالت الصحافة المحلية إن رجلا يبلغ 29 عاما خنق العالم بحزام أثناء خلاف بينهما قبل أن يفر.

ولم تعرف بعد كل حيثيات القضية، بينما لم تصدر السلطات الأمنية أي بيان تؤكد هوية القاتل أو الأسباب التي أدت إلى القتل.

    المصدر :
  • الحرة

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