حارس أستراليا يمنح بلاده بطاقة التأهل لكأس العالم 2022

أنقذ الحارس البديل أندرو ريدماين آخر ركلة ترجيح ليقود أستراليا للتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد الفوز 5-4 على بيرو بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف بعد وقت إضافي اليوم الاثنين.

وتحرك ردمين على خط المرمى قبل أن يتجه للناحية اليمنى للتصدي لركلة أليكس فاليرا ويمنح أستراليا التأهل في المباراة التي اقيمت باستاد أحمد بن علي في قطر.

وشارك ردمين قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة من أجل ركلات الترجيح وأصبح بطلا حيث أزعج لاعبي بيرو.

وسدد لويس أدفينسيلا في القائم فيما تصدى ردمين لمحاولة فاليرا لتتأهل أستراليا لنهائيات كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي والسادسة في تاريخها.

وتلعب أستراليا في المجموعة الرابعة بجانب فرنسا حاملة اللقب والدنمرك وتونس. وتقام النهائيات في الفترة 21 نوفمبر تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر كانون الأول.

وقال جراهام أرنولد مدرب أستراليا “أنا فخور باللاعبين. لا أحد يعلم ما الذي مر به الفريق للوصول إلى هنا، كانت رحلة صعبة، التصفيات كلها. الأسلوب الذي التزم به الفريق كان مذهلا”.

وأهدرت أستراليا أول ركلة قبل أن تسجل الركلات الخمس التالية ليخيم الحزن على مشجعي بيرو الذين سافروا مسافة طويلة لكن منتخب بلادهم لم يصنع سوى عدد قليل من الفرص.

وكانت أستراليا الطرف الأفضل وأزعج مارتن بويل دفاع بيرو بتمريراته العرضية.

فرص قليلة

وجاء الشوط الثاني مشابها، وغابت الفرص حتى الدقيقة 80 إلى أن اتيحت ثلاث محاولات متتالية لأستراليا.

وأنقذ بيدرو جاليسي حارس بيرو ركلة حرة من أيدين هروستيتش، وبعد ذلك بخمس دقائق مر عزيز بهيتش من اثنين من اللاعبين ووجد نفسه أمام الحارس لكنه سدد خارج الملعب.

وانطلق البديل أور مابل في الناحية اليسرى ومرر الكرة إلى هروستيتش لكن جاليسي أنقذ محاولته بسهولة.

وتصدى ماثيو رايان حارس أستراليا لتسديدة من إديسون فلوريس بعد تسع دقائق من الوقت الإضافي.

ورد القائم ضربة رأس من فلوريس حيث كانت بيرو أفضل في الوقت الإضافي لكنها فشلت في النهاية أمام تألق ردمين.

وقال ريكاردو جاريكا مدرب بيرو “كنا نتوقع التأهل، وكنا قريبين للغاية لكن للأسف لم يحدث ذلك.

“نشعر بالألم. قدمنا كل ما لدينا. اللاعبون استخرجوا كل طاقتهم ونشعر بالذهول لخروجنا. أردنا تفادي ركلات الترجيح”.

ويقام الملحق بين خامس الترتيب في آسيا وصاحب المركز ذاته في أمريكا الجنوبية من مواجهة واحدة.

وغدا الثلاثاء تُحسم بطاقة التأهل الأخيرة للنهائيات عندما تلعب كوستاريكا أمام نيوزيلندا في ملعب أحمد بن علي أيضا.