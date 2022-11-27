حارس الأرجنتين لجأ لطبيب نفسي بعد الخسارة أمام السعودية

قال إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى الأرجنتين، إن الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام السعودية في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، يوم الثلاثاء الماضي، دفعته للتحدث مع طبيب نفسي.

وقال مارتينيز إنه عانى كثيرا واضطر للتحدث مع طبيب نفساني بعد الهزيمة بهدفي صالح الشهري وسالم الدوسري، موضحا في المؤتمر الصحفي عقب الفوز بهدفين نظيفين على المكسيك يوم السبت في الجولة الثانية “لقد عانيت كثيرا هذه الأيام. تحدثت مع طبيب نفسي لأنهم (السعودية) سددوا على المرمى مرتين بهدفين.

وأضاف حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي البالغ من العمر 30 عامًا “لدي 45 مليون أرجنتيني خلفي ويجب أن أعطي المزيد”.

يأمل مارتينيز الآن في الحفاظ على شباكه نظيفة عندما تواجه الأرجنتين بولندا في آخر مباراة في المجموعة الثالثة يوم الأربعاء لضمان التأهل إلى دور الستة عشر في البطولة التي تستضيفها قطر حتى الـ18 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبقيادة ليونيل ميسي الذي يسعى للفوز باللقب للمرة الأولى في مشاركته الخامسة والأخيرة بالنهائيات، تعرضت الأرجنتين لكبرى المفاجآت في تاريخ البطولة بخسارتها 2-1 أمام السعودية.

وسجل القائد ميسي وإنزو فرنانديز هدفين رائعين في الشوط الثاني ليقودا الأرجنتين للفوز 2-صفر على المكسيك لتحيي آمالها في البطولة.

واختفى ميسي، الذي عادل رقم الأسطورة الراحل دييغو مارادونا القياسي لأكبر عدد مشاركات في كأس العالم مع الأرجنتين برصيد 21 مباراة، لأكثر من ساعة في المباراة قبل أن يستغل تمريرة من أنخيل دي ماريا ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى من 20 مترا.

وحسم البديل فرنانديز النقاط الثلاث عندما أطلق تسديدة رائعة سكنت الشباك قبل النهاية بثلاث دقائق.

وقفز المنتخب الأرجنتيني للمركز الثاني بثلاث نقاط، متخلفا بنقطة واحدة عن بولندا المتصدرة قبل مواجهة الفريقين في ختام دور المجموعات. وتحتل السعودية المركز الثالث ولها ثلاث نقاط بالتساوي مع الأرجنتين لكنها تتأخر بفارق الأهداف ثم تأتي المكسيك في مؤخرة الترتيب بنقطة واحدة.