حارس المرمى دي خيا يرغب في تمديد تعاقده مع يونايتد

عبر حارس المرمى ديفيد دي خيا عن أمله في الاستمرار في صفوف فريقه الحالي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومساعدته على إنهاء صيامه عن التتويج بالألقاب بعد موسم “كارثي”.

وينتهي عقد دي خيا الحالي في يونيو حزيران 2023 وقال الحارس الإسباني الذي انضم للنادي الإنجليزي قادما من أتليتيكو مدريد في 2011 إنه يرغب في تمديد تعاقده مع النادي.

وقال دي خيا للصحفيين أمس الجمعة “إذا سمحوا لي بالبقاء فإنني سأبقى بالتأكيد. أشعر بالارتياح فعلا وسعيد وأتمنى أن نتمكن من الفوز بشيء قبل رحيلي”.

وأشار دي خيا أنه لم يدخل في محادثات حول تمديد تعاقده مع النادي بعد.

وقدم يونايتد أداء مخيبا للآمال في الموسم الماضي وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز السادس برصيد 58 نقطة وهي أسوأ نتيجة له خلال حقبة الدوري الممتاز.

وفشل يونايتد أيضا في الفوز بأي لقب ليمتد صيامه عن التتويج إلى خمسة أعوام.

وقال دي خيا “لا يمكن تكرار ذلك لأنه كان بمثابة كارثة.. كان وضعا صعبا ومخجلا أحيانا.

“بعض المباريات كان مهزلة. كان هذا مؤلما وغير مقبول وكان محبطا في بعض الأحيان أيضا”.

وفي مباراة ودية في إطار الاستعداد للموسم الجديد يلتقي مانشستر يونايتد مع مواطنه أستون فيلا في بيرث الأسترالية اليوم السبت قبل أن يواجه أتليتيكو مدريد الإسباني في 30 من الشهر الجاري.

وسيبدأ يونايتد مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز باللعب على أرضه في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في السابع من أغسطس آب المقبل.