حارس ترامب يفجر مفاجأة ... اقترض مني 130 دولارا لشراء وجبة "ماكدونالدز"

قال كيفن ماكاي الحارس الشخصي السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: إن الرئيس اقترض منه 130 دولارا لشراء وجبة من ”ماكدونالدز“ ولم يسددها.

وكشف الحارس السابق تفاصيل حول حياة ترامب وكواليس العمل معه لمدة 5 سنوات، واصفا ترامب بأنه ليس ملتزما بكلمته.

وعمل ماكاي مع ترامب منذ العام 2008 حتى 2012، مشيرا إلى أنه تحمل خلال تلك الفترة صراخه وحججه ونوبات غضبه، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال: إن ترامب لا يزال مدينا له بمبلغ 130 دولارا مقابل شرائه له برغر الجبن وبطاطس وكوكاكولا من ”ماكدونالدز“ في العام 2008 عندما كان متجها إلى مطار أبردين في شمال شرق اسكتلندا، بعد زيارة ملعب ترامب للغولف، مضيفا أنه صُدم لأن الرئيس لم يسدد له المبلغ حتى الآن.

وأوضح الحارس البالغ من العمر 50 عاما، أن ترامب أخبره أنه سيعيد له المال، لكنه لم يفعل ذلك أبدا.

وروى كيفين في مقابلته كيف كان شاهدا على معاملة ترامب القاسية لزوجته ميلانيا، وكيف كان يخيف ملاك الأراضي من أجل بيع ممتلكاتهم له.

وأشار إلى أنه طلب منه ذات مرة اصطحاب زوجته ميلانيا وابنه بارون من المطار في العام 2011، موضحا أن ميلانيا بدت معتنية بزوجها وتسأل عن تفاصيله وأحواله وتفعل ما يُقال لها دون سؤال، وعندما يطلب ترامب أن تفعل شيئا، تفعله على الفور.

ومع تعاملها الجيد معه، كان هو يتحدث إليها بحدة وقسوة، وروى الحارس أنها ذات مرة قدمت إليه فنجانا من القهوة، وصرخ ترامب في وجهها قائلا: ”لا أريد ذلك، سنتحدث عن هذا لاحقا“.

وذكر كيفين أن ترامب كان حريصا على الحفاظ على شعره في مكانه باستخدام مثبت الشعر الذي كان يستخدمه طوال الوقت، خشية أن يتحرك بسبب الرياح.

وتم إنهاء عمل كيفين كحارس شخصي في العام 2012، حيث تم استدعاؤه إلى مكتب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ”ترامب إنترناشونال“، سارة مالون، وفصله من العمل دون تفسير.