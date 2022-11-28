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حارس منتخب الكاميرون يغادر مونديال قطر غاضباً.. ماذا حصل؟!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2022 3:02 مساءً
أندريه أونانا حارس مرمى الكاميرون

أندريه أونانا حارس مرمى الكاميرون

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فوجئت جماهير منتخب الكاميرون بنبأ استبعاد أندريه أونانا حارس مرمى المنتخب من المواجهة القوية التي جمعت منتخب بلادهم مع نظيره الصربي (الاثنين 28-11-2022).

ولم يقف الأمر عند استبعاد أونانا من التشكيلة الأساسية، بل إنه غاب عن حضور المباراة أيضاً بعد القرار التأديبي الذي اتخذه بحقه  المدرب ريغوبيرت سونغ.

وكشفت شبكة ESPN قبل بداية اللقاء بدقائق أن سونغ قرر استبعاد أونانا من قائمة المباراة، لخلاف نشب بينهما.

موقع “ذا أثليتك” أكد أن الخلاف بدأ في الحصة التدريبية يوم السبت، بعد أن طلب سونغ من حارسه أن يعتمد على اللعب السهل والمباشر وألا يقوم بأي مخاطرات بالقرب من مرماه.

وتابع: سونغ قرر أن يستبعد أونانا حتى من دكة الاحتياط، وهو ما جعل حارس إنتر يستشيط غضبًا.

وأوضح الصحافي الشهير فابريزيو رومانو أن أونانا ترك معسكر المنتخب وسيغادر قطر بدون عودة، مع تبقي مباراة أخيرة للكاميرون في ختام دور المجموعات أمام البرازيل.

وظهر تأثير غياب الحارس على فريقه في الشوط الأول، إذ لم يستطع بديله التصدي لأي تسديدات واستقبلت شباكه هدفين.

وشارك أونانا في 35 مباراة دولية مع الكاميرون، كما وقع لإنتر ميلان بداية من الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع أياكس.

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