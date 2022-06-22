الأربعاء 23 ذو القعدة 1443 ﻫ - 22 يونيو 2022 |
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حارس منتخب لبنان يحترف في السعودية

منذ 5 دقائق
"كووورة"
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وقع الحارس اللبناني مصطفى مطر، الثلاثاء، عقود انتقاله لصفوف نادي العروبة السعودي.

ويعد مصطفى مطر حارس مرمى لبنان الأول، وقدم مباريات استثنائية في الموسم الماضي على صعيد المنتخب الأول ونادي العهد.

وتوج مطر بلقب الدوري اللبناني، وقاد منتخب لبنان إلى التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال مطر لـ”كووورة” إن مدة العقد تبلغ 10 أشهر على سبيل الإعارة من نادي العهد.

ووجه الشكر والتقدير إلى العهد، بعد تسهيل احترافه، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم مستويات مميزة.

وتمنى مصطفى مطر، التوفيق للعهد في الاستحقاقات المقبلة بالدوري المحلي وكأس لبنان وكأس الاتحاد الآسيوي وكأس النخبة.

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