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حافلة واحدة ستخرج من استاد لوسيل في قطر.. من هي؟

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2022 5:06 مساءً
قبيل انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا

قبيل انطلاق المباراة النهائية لكأس العالم في قطر بين الأرجنتين وفرنسا

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جهزت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم “قطر 2022″، مفاجأة سارة للمنتخب البطل الفائز في المباراة النهائية للبطولة وفقاً لما نشره موقع “كورة”.

ونقل الموقع عن مصادر، أن اللجنة المنظمة، أحضرت حافلتين مكشوفتين أمام بوابات ملعب لوسيل، كل منهما تحمل ألوان علم دولة من طرفي النهائي (فرنسا والأرجنتين).

وأشارت المصادر إلى أن حافلة واحدة فقط ستخرج بعد نهاية المباراة وعلى متنها بطل العالم، لتجوب الشوارع المحيطة بالاستاد احتفالا بالبطل.

ويلتقي منتخبا فرنسا والأرجنتين، مساء اليوم في تمام الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش على ستاد لوسيل، في نهائي كأس العالم “قطر 2022”.

وتستعد الدوحة منذ الصباح الباكر لاستضافة المباراة النهائية والتي ستكون بمثابة عرس كروي كبير للفائز بالمونديال، سواء فرنسا الباحثة عن الاحتفاظ بلقبها الذي حققته في 2018، أو الأرجنتين الساعية لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنها منذ 1986.

يذكر أن منتخب فرنسا وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المغرب (2-0)، بينما انتصرت الأرجنتين على كرواتيا بنتيجة (3-0).

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