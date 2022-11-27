حاكم دبي يهنئ أسود الأطلس: "فخر عربي من المحيط للخليج"

هنأ حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المنتخب المغربي لكرة القدم على الفوز الثمين الذي حققه اليوم (الأحد 27-11-2022) على نظيره البلجيكي في نهائيات كأس العالم المقامة في العصمة القطرية الدوحة.

وغرد بن راشد عبر حسابه على تويتر قائلاً: “أسود الأطلس .. فرحة عربية .. فخر عربي من المحيط للخليج .. ألف مبرووووووك للمغرب”.

وسجل البديلان عبد الحميد صبيري وزكريا أبو خلال في الشوط الثاني، ليفوز المغرب 2-صفر على بلجيكا في مفاجأة كبيرة (الأحد 27-11-2022) ويعزز فرصه في التأهل لدور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

وهز صبيري الشباك من ركلة حرة في الدقيقة 73 وأضاف أبو خلال الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة رائعة من مدى قريب بعد مهارة فردية من حكيم زياش.

وأظهر المغرب جرأة هجومية أكبر أمام المصنفة الثانية عالميا، كما لعب بصلابة دفاعية وأغلق المنافذ أمام منافسه مستغلا تشجيعا حماسيا في استاد الثمامة بالدوحة وسط حضور نحو 44 ألف متفرج.

وتألق الحارس منير المحمدي (الكجوي) رغم مشاركته المفاجئة قبل لحظات من انطلاق اللقاء بعد إصابة الحارس الأساسي ياسين بونو الذي شارك في مراسم عزف النشيد الوطني.

ورفع المغرب، الذي تعادل دون أهداف مع كرواتيا وصيفة بطلة العالم في الجولة الأولى، رصيده إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة السادسة، مقابل ثلاث نقاط لبلجيكا.

أسود الأطلس .. فرحة عربية .. فخر عربي من المحيط للخليج .. ألف مبرووووووك للمغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/Qjr7YlICjT — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 27, 2022