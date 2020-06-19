حالة طبية نادرة تربك الأطباء.. طفلة تبكي دماً

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كشف علماء من معهد الهند للعلوم الطبية في نيودلهي تفاصيل ظاهرة طبية غريبة ونادرة لفتاة تبكي دما، وفق تقرير من موقع “ساينس ألرت”.

وتعرف هذه الحالة الطبية، التي رصدت لدى فتاة هندية تبلغ 11 من العمر، باسم هيمولاكاسكا.

ووفقا لوالدة الفتاة، كانت نوبات الدموع الدموية حدثا يوميا خلال الأسبوع الماضي، وتكون بدون ألم.

وأشارت الأم إلى أن الدماء تتدفق فجأة إلى أسفل وجنتي الطفلة لعدة دقائق، مرتين إلى ثلاث مرات كل يوم.

وأجرى الأطباء عددا من الفحوصات لمعرفة السبب لكن دون جدوى، إذ ليس للطفلة تاريخ من المرض أو الصدمات، فيما تبين أن غدد الدموع لديها سليمة.

وقال التقرير إنه رغم ندرة هذه الحالة الطبية، إلا أن هناك حالات سابقة .

وأثارت التقارير عن الدموع الدموية لدى الشابات في الآونة الأخيرة مزيجا من الاهتمام الطبي والإثارة الإعلامية على حد سواء، وفق التقرير.

ويقول الأطباء إنه من الممكن أن تكون الهرمونات تلعب دوراً في بعض الحالات على الأقل.

وجدت دراسة أجريت عام 1991 لاختبار الدم الخفي في دموع 125 متطوعًا أصحاء آثارًا للدم في ما يقرب من خُمسهم، وفي أغلب الأحيان خلال الدورة الشهرية.

كما يعتقد الخبراء أن بعض الأدوية يمكن أن تسبب أيضا تسرب الدم إلى الغدد الدمعية.

وبحسب التقرير فإن هذه الدموع يمكن أن تختفي فجأة كما ظهرت أول مرة دون أن تكون سببا للقلق.