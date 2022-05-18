حالته حرجة.. تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، مشيرا إلى أن والده يتلقى العلاج بالرعاية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري، جراء إصابته بالتهاب رئوي، إلى جانب تأثير المضادات الحيوية التي يأخذها بسبب الجراحة التي خضع لها ب

وقال نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الستات” تقديم الإعلامية مفيدية شيحة وسهير جودة “إن والده تم نقله إلى المستشفى مرة أخرى بعد خروجه بـ 5 أيام”، لافتًا إلى أن الأطباء قاموا بتركيب أنبوب تغذية موصل بالمعدة، ولكن الرئتين لم يتحسن عملهما بعد، بسبب عامل السن، وليس لديه قدرة على إخراج البلغم.

وأضاف نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أن الأطباء أكدوا أن درجة حرارة والده بدأت تنخفض تدريجيًا، موضحا: “مفيش حد من أسرته بيتواصل معاه بسبب منع الزيارة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له لتخطي محنته الصحية”.

وفي نهاية الفقرة، طالبت الإعلامية مفيدة شيحة، الدولة بالتدخل لعلاج الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على نفقة الدولة كونه قيمة فنية كبيرة.

يذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل “هجمة مرتدة”، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، وهند صبري.