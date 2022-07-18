حاول تجنبها.. 5 أخطاء في القيادة تزيد من استهلاكك للوقود

في الوقت الذي يبحث فيه الكثيرين عن الآليات الصحيحية لتقليل استهلاك الوقود، يرتكب البعض دون علم أخطاء، قد تتسبب في زيادة استهلاك الوقود.

وفي هذا التقرير نرصد 5 أخطاء قد تزيد من استهلاك البنزين:

السرعة العالية

ومن عادات القيادة التي بتجنبك لها يمكنك توفير استهلاك الوقود، القيادة على سرعة عالية، نظرا لأن القيادة السريعة تستهلك قدرا كبيرا من الوقود دون الحاجة لذلك، لذا من الأفضل أثناء القيادة ألا تزيد سرعتك في القيادة عن 60 ميلا في الساعة.

الضغط الزائد على دواسة الوقود

تجنب ضخ كميات عالية من الوقود للمحرك دون الحاجة، وذلك بعدم ضغطك بشكل مبالغ به على دواسة الوقود أثناء القيادة، كن حريصا على تحقيق التوازن على الطريق بين الأوقات التي تحتاج بها لضخ المزيد من الوقود، والاكتفاء بالقيادة السلسلة على الطريق.

الحمولة الزائدة

من الحيل التي تمكنك من توفير الوقود المستهلك دون لزوم أثناء القيادة، هو أن تتجنب القيادة على حمولة زائدة، الحمولة الزائدة تتسبب في العديد من الأضرار للسيارة بجانب استهلاك الوقود بشكل كبير، بما في ذلك تلف الإطارات.

ضغط الإطارات

حافظ على المعدل المناسب لضغط الإطارات، نظرا لأن القيادة على إطارات شبه فارغة يزيد من عزم السيارة، ما يعود بالضرر على معدل استهلاك الوقود حتى تتمكن السيارة من الاستمرار في السير والحفاظ على توازنها.

الزجاج المفتوح

من النصائح المهمة التي لم تكن تعلم أنها تؤثر على استهلاك الوقود بالسيارة، القيادة بنوافذ مفتوحة، هذا يؤدي إلى زيادة مقاومة الهواء لإنطلاق السيارة على الطريق، ما يرفع من معدل استهلاك الوقود لتخطي هذه المقاومة.