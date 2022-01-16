الأحد 13 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 16 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حبة “الغلة” تنهي حياة 7 مصريين في 10 أيام

منذ 4 ساعات

صورة تعبيرية

A A A
طباعة المقال

حذرت عزة زناتي، رئيسة قسم السموم والطب الشرعي بمستشفيات جامعة المنوفية بمصر، من خطورة تداول حبة “الغلة القاتلة”، لافتة إلى أن هذه الحبة أنهت حياة 7 أشخاص خلال أول 10 أيام من 2022.

وفي تصريحات لموقع “القاهرة 24″، كشفت عزة زناتي، عن وفاة 7 مواطنين بالمحافظة بعد استقبالهم عن طريق قسم السموم، التابع لجامعة المنوفية، والمختص الأول عن علاج حالات السموم، موضحة أن “نسب الوفيات بسبب حبة الغلة السامة كبيرة جدا، ويصعب التعامل معها، نظرا للخصائص التفاعلية للأقراص مع جسم الإنسان، وأن معظم تلك الحالات المتوفية نتيجة تناول حبة الغلة القاتلة، لا تتعدى أعمارهم 35 عاما”.

وشددت الطبيبة المصرية على “ضرورة زيادة التوعية بخطورة تداول تلك الأقراص وتغليظ عقوبة بائعها للحد من التداول بشكل نهائي بين المواطنين العاديين”، مشيرة إلى أنهم “خاطبوا كافة الجهات والوزارات المعنية، بتقنين وضع بيع حبة الغلة القاتلة، ومن ضمن تلك الوزارات الداخلية والزراعة، وأنها تعتبر ذلك القرص أخطر من المخدرات”.

ولفتت رئيسة قسم السموم بمستشفيات جامعة المنوفية، إلى أسباب صعوبة إنقاذ المنتحرين بحبة الغلة، موضحة أن “تركيبة تلك الأقراص هي ما تسبب الخطورة، بسبب احتوائها على غاز الفوسفين الذي يتفاعل مع المياه الموجودة في المعدة، إذا تم تناول الحبة عن طريق الفم، ويتفاعل مع الرئة إذا تم استنشاقه، وأول تأثير يكون على عضلة القلب مباشرة، ولذلك يصعب إنقاذ المنتحر باستخدام حبة الغلة القاتلة”.

    المزيد من منوعات

    عثمان ديمبلي
    نهاية لعبة “القط والفأر” بين برشلونة وديمبلي
    ميغان ماركل والأمير هاري
    الأمير هاري في معركة قانونية لدفع تكاليف حمايته
    أبو فلة
    أبوفلة يشرح لأي جنسيات ستصل 10 ملايين دولار بعد جمعها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    باحث داخل مختبر
    عالم فيروسات يكشف مفاجأة.. هذا ما يميّز “أوميكرون” عن غيره!!
    حسن نصر الله
    بأمر مباشر من خامنئي.. نصرالله يعود إلى الحكومة على “إجر ونص”
    المونسنيور مبارك لبرنامج “ألبوم حياتي”: لو لم يكن عون رئيساً.. كنا “زحفنا على الأرض”