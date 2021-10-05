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حبس المتهم الرئيسي في فيديو اختطاف شقيقته ومحاولة اغتصابها في مصر!

5 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2021 11:47 صباحًا

صورة تعبيرية

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قرر قاضي المعارضات في محكمة قسم أول المنصورة بمصر في محافظة الدقهلية، حبس المتهم بخطف شقيقته ومحاولة تصويرها عارية في وضع مخل مع صديقة، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

ورُفض استئناف المتهم على قرار تجديد حبسه، بعدما وجهت له النيابة العامة ولصديقه تهم خطف وهتك عرض شقيقته والاعتدء بالضرب عليها وإحداث إصابتها الموصوفة في التقرير الطبي.

وأعلنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عن استجابتها لنداء الدكتورة إسراء، عضو هيئة التدريس بإحدى الجامعات المصرية، ضحية الطمع في الميراث، وقررت رئاسة المركز منع أي تعاملات على قطعة الأرض ملك مورثها، إلا بعد الانتهاء من النزاعات القضائية، وذلك حفاظاً على حقوقها الشرعية.

الضحية

وتعرضت الأستاذة الجامعية للاستدراج من قبل شقيقها، بحجة عمل تنازل لها في الشهر العقاري وتسليمها ميراثها، وتحرك بها بسيارة استأجرها من محافظة المنوفية، ودخل بها قطعة أرض فضاء علي طريق المنصورة الدائري، وبدأ في تقييدها حاول نزع ملابسها عنها ليصورها في وضع مخل مع صديقه المرافق لهما، إلا أن استغاثات المجني عليها جعلت الأهالي يتجمعون في المكان، وتمكنوا من إنقاذها والقبض على شقيقها، وتمكنت مباحث قسم أول المنصورة من القبض على المتهم الثاني قبل هروبه.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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